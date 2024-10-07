Переїзд Halo на новий рушій відкриває для серії нові можливості.

Сьогоднішні анонси від новоспеченої Halo Studios про розробку кількох нових ігор за всесвітом Halo викликали неабиякий інтерес серед шанувальників Xbox. Однак чи викликає це привід для радості у власників PlayStation 5?

Halo Studios заявили, що всі майбутні проєкти за Halo розроблятимуться з використанням Unreal Engine 5, ігрового рушія від Epic Games, який широко використовується в індустрії. Цей рушій також стане основою для наступних частин таких серій, як The Witcher і Tomb Raider, і був використаний у рімейку Silent Hill 2, який отримав безліч позитивних відгуків.

Перехід на Unreal Engine 5, за словами представників Halo Studios, дасть змогу прискорити процес розроблення і спростити його, а також полегшить пошук нових членів команди, уже знайомих із цим інструментарієм. На додачу до цього, перехід на UE5 може спростити розробку ігор для декількох платформ, якщо Microsoft вирішить розширити програму кросплатформних релізів і випустити Halo на інших консолях.

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Керівник Digital Foundry Річ Лідбеттер прокоментував цю можливість, зазначивши, що з погляду багатоплатформеної розробки перехід на Unreal Engine 5 значно спростить створення версій гри для різних консолей, порівняно з портуванням наявного рушія Slipspace. "Використання рушія, розробленого для роботи на декількох платформах, значно спрощує процес, ніж робота з технологією, орієнтованою на Xbox і ПК", - сказав Лідбеттер.

Microsoft поки що не випускала ігри зі своїх найбільших франшиз, як-от Halo, Forza та Gears of War на PlayStation. Однак останніми роками все більше сигналів вказують на те, що компанія всерйоз розглядає таку можливість для своїх ключових брендів.

Хоча жодних підтверджень про швидкий вихід Halo на PlayStation поки немає, перехід на Unreal Engine 5 усуває одну з ключових перешкод для цього кроку.

Раніше Том Хендерсон розповів про плани Ubisoft на серію Assassin's Creed: у найближчі 5 років компанія планує випустити 10 ігор у серії. Наприклад, серед них є ремейк Assassin's Creed Black Flag.

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