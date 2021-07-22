Перший місяць Елой буде доступна тільки власникам PS4 та PS5.

Елой, головна героїня постапокаліптичного екшену Horizon Zero Dawn, стане новим персонажем мобільної гри Genshin Impact.

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Вже з 13 жовтня всі власники PS4 та PS5 зможуть отримати доступ до 5-зіркової героїні. Користувачам інших платформ Елой стане доступна з 24 листопада, повідомляють розробники зі студії MiHoYo.

Нагадаємо, що раніше Елой вже ставала гостьовим персонажем королівської битви Fortnite. Вона з'явилася у шостому сезоні під назвою "Дикі часи".

Детальніше про Genshin Impact

Genshin Impact – це умовно-безкоштовний пригодницький екшен з елементами RPG від китайської студії MiHoYo. Гра вийшла 28 вересня 2020 року на Android та iOS, а також на ПК та PlayStation 4.

Через місяць після релізу Genshin Impact принесла творцям $234 мільйони, показавши один з найуспішніших стартів мобільних ігор в історії після Pokemon GO.

За пів року після виходу гра заробила $1 мільярд.

Днями Genshin Impact отримав патч 2.0 з новим регіоном, персонажами і підтримкою кроссплатформеної синхронізації.

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Автор: Сергій Коршунов