Елой в Genshin Impact / фото miHoYo

Елой, головна героїня постапокаліптичного екшену Horizon Zero Dawn, стане новим персонажем мобільної гри Genshin Impact.

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Вже з 13 жовтня всі власники PS4 та PS5 зможуть отримати доступ до 5-зіркової героїні. Користувачам інших платформ Елой стане доступна з 24 листопада, повідомляють розробники зі студії MiHoYo.

Нагадаємо, що раніше Елой вже ставала гостьовим персонажем королівської битви Fortnite. Вона з'явилася у шостому сезоні під назвою "Дикі часи".

Детальніше про Genshin Impact

  • Genshin Impact – це умовно-безкоштовний пригодницький екшен з елементами RPG від китайської студії MiHoYo. Гра вийшла 28 вересня 2020 року на Android та iOS, а також на ПК та PlayStation 4.
  • Через місяць після релізу Genshin Impact принесла творцям $234 мільйони, показавши один з найуспішніших стартів мобільних ігор в історії після Pokemon GO.
  • За пів року після виходу гра заробила $1 мільярд.
  • Днями Genshin Impact отримав патч 2.0 з новим регіоном, персонажами і підтримкою кроссплатформеної синхронізації.

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Автор: Сергій Коршунов