Елой в Genshin Impact / фото miHoYo
Елой, головна героїня постапокаліптичного екшену Horizon Zero Dawn, стане новим персонажем мобільної гри Genshin Impact.
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Вже з 13 жовтня всі власники PS4 та PS5 зможуть отримати доступ до 5-зіркової героїні. Користувачам інших платформ Елой стане доступна з 24 листопада, повідомляють розробники зі студії MiHoYo.
Нагадаємо, що раніше Елой вже ставала гостьовим персонажем королівської битви Fortnite. Вона з'явилася у шостому сезоні під назвою "Дикі часи".
Детальніше про Genshin Impact
- Genshin Impact – це умовно-безкоштовний пригодницький екшен з елементами RPG від китайської студії MiHoYo. Гра вийшла 28 вересня 2020 року на Android та iOS, а також на ПК та PlayStation 4.
- Через місяць після релізу Genshin Impact принесла творцям $234 мільйони, показавши один з найуспішніших стартів мобільних ігор в історії після Pokemon GO.
- За пів року після виходу гра заробила $1 мільярд.
- Днями Genshin Impact отримав патч 2.0 з новим регіоном, персонажами і підтримкою кроссплатформеної синхронізації.