Кіберспортсмени Pro-дивізіону розіграють між собою призовий фонд у розмірі 85 тисяч грн. А аматори – 55 тисяч грн.

Цього тижня, 14 серпня, відбудеться гранд-фінал національної кіберфутбольної ліги ESportsBattle Football League 2020-2021.

Як повідомили організатори, у фіналі змагатимуться спортсмени Pro-дивізіону та Amateur-дивізіону.

Змагання за участю 8 гравців Pro-дивізіону пройдуть в офлайн-режимі з 14 по 15 серпня. А 8 кіберспортсменів-аматорів битимуться між собою 15 серпня в режимі онлайн. Спостерігати за гранд-фіналом можна буде у прямому ефірі на YouTube-каналі ESportsBattle.

Кіберспортсмени Pro-дивізіону розіграють між собою призовий фонд у розмірі 85 тисяч грн. А аматори – 55 тисяч грн. Також трійка переможців аматорського дивізіону отримає очки ESportsBattle Points для Pro-дивізіону 2021-2022.

Про Лігу ESportsBattle Football League

Football League – це національна кіберфутбольна ліга за підтримки української асоціації електронного футболу для професійних гравців та аматорів, яка складається з 4-х сезонних кваліфікацій та гранд-фіналу.

Переможець ліги отримає місце в команді національної збірної України з кіберфутболу, і представлятиме нашу країну на міжнародних змаганнях.

Автор: Сергій Коршунов