Найкращі гравці чотирьох кваліфікацій потраплять у гранд-фінал.

Днями пройшла осіння кваліфікація двох дивізіонів української кіберфутбольної Ліги – ESportsBattle LEAGUE 2020-2021. Вісім найкращих гравців сезонних кваліфікацій, що наберуть найбільшу кількість очок ESportsBattle Points потраплять до гранд-фіналу.

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Переможцями осінньої кваліфікації PRO-дивізіону стали:

Ярослав "ESB_Black-YH98" Гурмак – посів перше місце і отримав 15 тисяч грн;

Олексій "ForlanFS_PS" Мерсер – зайняв друге місце і забрав приз 8 тисяч грн;

Андрій" ||||STEPOVER||||" Шакалов – опинився на третьому місці з виграшем 5 тисяч грн;

Переможцями аматорського дивізіону осінньої кваліфікації стали:

Павло "apenko_17" Апенько – посів перше місце і заробив 6 тисяч грн;

Кирило "Chellovekk" Гончар – опинився на другому місці, отримавши 4 тисячі грн;

Максим "rallenM" Сапа – потрапив на третє місце і забрав 2 тисячі грн;

Фінальну частину осінньої кваліфікації PRO-дивізіону можна подивитися на офіційній сторінці кіберфутбольної Ліги ESportsBattle Official.

Про лігу ESportsBattle LEAGUE

Це перша національна кіберфутбольна ліга за підтримки Української Асоціації електронного футболу для професійних гравців та аматорів, яка складається з 4-х сезонних кваліфікацій та гранд-фіналу.

Позмагатися за призові місця може будь-хто. Реєстрація на участь у зимовій кваліфікації буде відкрита до 4 січня.

Загальний призовий фонд ліги складає 300 тисяч грн.

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Автор: Сергій Коршунов