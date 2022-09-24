Троє користувачів наділи екіпіровку, яка зробила їх схожими на Тіней Ярнама, і почали вторгатися в світи інших користувачів.

Фанати Elden Ring розважаються, як тільки можуть. Один допомагає користувачам перемагати фінальних босів, інший — знайшов спосіб, як знищувати головгадів одним ударом, а третій — убив Малению голим персонажем першого рівня. І це далеко не всі варіанти, як зробити екшен-RPG FromSoftware веселішою. Шанувальники регулярно придумують щось нове, наприклад, нещодавно вони відтворили битву з культовим босом з Bloodborne.

Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом themadman502 і двоє його друзів вирішили зайнятися косплеєм в Elden Ring. Вони нарядили своїх персонажів в темні роби і назвалися Тінями Ярнама. Саме таким ім'ям володіє один із знаменитих босів Bloodborne, який розташовується в Забороненому Лісі. Це три противника в темних мантіях, і кожен з них має свої здібності.

Ентузіасти постаралися максимально точно відтворити образ Тіней в Elden Ring і в цілому досягли успіху. Themadman502 і його двоє друзів вторгалися в світи інших користувачів, вибирали місце і чекали жертву. У ролику нижче демонструється, як вони потрапили до гравця під псевдонімом М.

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Коли той побачив "Тіней", то зупинився і не наважувався йти вперед. Можна припустити, що у користувача виникли "в'єтнамські флешбеки", адже згаданий бос з Bloodborne здатний зіпсувати нерви. Themadman502 з командою трохи почекали, а потім рушили на М. Через кілька секунд почалася битва, в якій перемогли "Тіні" за рахунок чисельної переваги.

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. на Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

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