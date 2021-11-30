Ентузіасту вдалося знайти предмет, який допомагає вижити за межами доступної області.

Автор YouTube-каналу Rextroy постійно випускає різноманітний контент по World of Warcraft. Нещодавно він виявив спосіб, як вибратися за межі карти і не загинути. Завдяки цьому блогер зумів знайти безліч різних секретів.

Якщо в WoW покинути доступну ігрову область, то на персонажа накладеться негативний ефект втоми. Він швидко отримає порцію пошкоджень і загине. Rextroy з'ясував, як цього можна уникнути. Блогер помер кілька разів і воскрес на кладовищі, щоб зменшити характеристики свого персонажа. Потім ентузіаст зняв все спорядження і застосував кулінарне блюдо "Крила серафима". В результаті його герой почав зцілюватися на тисячу одиниць здоров'я кожні п'ять секунд. Це допомогло збалансувати пошкодження від втоми, які залежать від параметрів персонажа.

Описаний трюк дозволив Rextroy виживати за межами карти протягом десяти хвилин. За цей час блогер побачив багато цікавого, наприклад, гігантський скелет дракона. Напевно він повинен був стати частиною якоїсь локацій, проте потім розробники відмовилися від своєї затії з невідомої причини.

Що ще знайшов Rextroy

Підводний тропічний ліс і печеру неподалік від нього. У ній є повітря і готові текстури поверхні. Чому локацію не перенесли у фінальну версію World of Warcraft, незрозуміло.

Кінець океану. Rextroy зумів дістатися до місця, де закінчується відрендерений водний простір і починається порожнеча.

Автор: Назар Степорук