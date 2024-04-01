Про результати говорити рано, розробка знаходиться на ранній стадії.

Група сторонніх розробників намагається на основі "злитого" в грудні 2023 року вихідного коду Grand Theft Auto 5 перенести культовий екшен на Android, Nintendo Switch і системи на базі Linux.

Як розповідає GizmoChina, "кишеньковий" Лос-Сантос, найімовірніше, доведеться чекати досить довго. Наразі розробка перебуває на ранній стадії: поки що гру навчили завантажуватися на цих платформах, однак належить виконати величезну роботу, щоб гра працювала без помилок.

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Для довідки: вихідний код тієї чи іншої відеогри являє собою набір програмних інструкцій, які служать основою для гри. Розробники, як правило, зберігають конфіденційність цього коду, щоб захистити інтелектуальну власність і запобігти несанкціонованому копіюванню або зміні.

Вихідний код GTA 5 злили в мережу під час масштабного витоку даних Rockstar 2023 року. Тоді стали відомі подробиці про GTA 6 за декілька днів до випуску дебютного трейлера. Зі злитих файлів стало відомо, що Rockstar працювала або продовжує роботу над портуванням Grand Theft Auto V для Nintendo Switch. Ні дат, ні інших подробиць зрештою не з'являлось.

У грудні 2023 року Rockstar Games офіційно анонсувала GTA 6. Реліз гри намічено на першу половину 2025 року, але перенесення дати виходу цілком реальне, оскільки розробники відстають від графіка виробництва. У Rockstar навіть розглядають можливість перенесення релізу на 2026-й.

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