Геймери знайшли точну дату виходу довгоочікуваної гри GTA 6

Take-Two і Rockstar Games раніше повідомили, що нова ГТА вийде восени майбутнього року.

IMDb, найбільша інтернет-база про кіно та медіа, могла випадково "злити" дату виходу довгоочікуваної GTA 6. Вона ненадовго з'явилася на сторінці проєкту, на що звернули увагу користувачі форуму Reddit.

Якщо вірити інформації на сайті, реліз нової Grand Theft Auto відбудеться 27 жовтня 2025 року. Незабаром після появи цієї інформації, вона поспіхом була видалена з IMDb, що користувачі сприйняли як передчасне розкриття.

Це відповідає колишнім заявам Take-Two і Rockstar Games про реліз екшену восени 2025 року. Ймовірно, гру дійсно можуть випустити наприкінці жовтня. Тим паче, що жовтень традиційно вважається найбільш "соковитим" у плані ігрових релізів місяцем.

Відео дня

Спочатку вважалося, що ГТА 6 вийде навесні 2025 року. Пізніше з'явилися чутки, що розробка гри відстає від графіка, Rockstar зобов'язує співробітників повноцінно повернутися в офіс, а реліз можуть перенести з весни на осінь або навіть на 2026-й - частково ця інформація підтвердилася.

До слова, видавець уже попередив, що користувачам ПК доведеться додатково почекати релізу гри. Наприклад, GTA 5 вийшла на консолях у вересні 2013 року. До комп'ютерів гра дісталася лише через півтора року.

Новин про шосту частину не було з моменту релізу анонсуючого трейлера. Єдине, що ми точно знаємо, так це те, що дія гри розгорнеться в сучасному Вайс-Сіті, а вперше в серії ми гратимемо за жінку.

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