Середня оцінка склала 93 бали зі 100.

Сьогодні, 22 лютого, спала заборона на публікацію оглядів Final Fantasy VII Rebirth, другої частини трилогії-переосмислення оригінальної гри 1997 року для PlayStation. Ремейк гри став наймасштабнішим проєктом Square Enix і був розділений на три повноцінних гри.

Західній пресі дуже сильно сподобався Final Fantasy 7 Rebirth: він отримав найвищу оцінку серед усіх ігор, що вже вийшли у 2024 році. Середня оцінка рольового екшену на Metacritic склала 93 бали зі 100 на основі 114 рецензій.

Оглядачі хвалять історію, реалістичних персонажів, поліпшену бойову систему і музикальний супровід, який, в тому числі назвали "епічним". Саме продовження називають поліпшеною і ще більш вивіреною версією першої частини ремейка, що вийшла в 2020 році. Її середній бал склав 88 зі 100.

В оглядах критиків на гру практично немає серйозних мінусів, на яких б акцентували увагу. Порушити ритм можуть тільки нецікаві, але обов'язкові міні-ігри, а також деякі сюжетні повороти, які здаються надмірно заплутаними.

Витяги з думок окремих видань

Silconera (10 з 10): "Нехай зараз тільки лютий, але я впевнений, що Final Fantasy 7 Rebirth стане найкращою грою всього 2024 року.".

IGN (9 з 10): "Це справжня кульмінація жанру RPG. Величезна, захоплююча і амбітна робота, що віддає належне класиці, але при цьому являє собою щось нове".

VG247 (8 з 10): "Найвражаюча гра Squire Enix з часів "золотого століття Final Fantasy", не позбавлена дрібних огріхів".

А якщо ви все одно не впевнені в покупці, на PS5 доступна безкоштовна демо-версія Final Fantasy VII Rebirth, в якій можна управляти як головним героєм Клаудом, так і антагоністом Сефіротом в бою. Її проходження займає близько години.

Реліз Final Fantasy VII Rebirth відбудеться 29 лютого ексклюзивно на PlayStation 5, після чого загляне і на ПК. Щоправда, коли це станеться, не повідомляється. У майбутньому розробники планують випустити і триквел, який повинен повністю завершити історію оригіналу 1997-го.

Релізний трейлер Final Fantasy VII Rebirth

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