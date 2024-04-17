Це візуальна новела, у якій від першої особи розповідається про життя у харківському метро в перші місяці війни.

Українська гра Twenty-second: Stories of Underground Kharkiv вийшла у головному магазині цифрових ігор Steam. За жанром, це візуальна новела, у якій від першої особи розповідається про життя у харківському метро в перші місяці війни.

Головний герой – вчитель історії, який разом з незнайомими людьми опинився у підземці Харкова під час обстрілу міста. Серед його завдань – брати участь в житті станції, підготовка до уроків та допомога іншим людям упродовж шести днів.

2022 рік. Харків атакують з боку кордону. Люди, шукаючи захисту від бомб та ракет, спустилися в метро, яке стало справжнім бункером для містян. Ви — одні з тих, хто був у підземці на початку повномасштабної війни. Тож тепер у вас здебільшого підземне життя – йдеться в описі гри на сторінці Steam.

Серед особливостей гри виділяються детально пророблена станція харківського метро "23 серпня" та повна українська локалізація.

В Україні гру можна отримати безплатно, завантаживши її з Google Диск автора або придбати у Steam за 50 грн. Розробник-одинак, харків’янин Віталій Чиж, відмічає, щ 85% зароблених з продажів грошей підуть на потреби спецпідрозділу ГУР МОУ "Kraken", історія якого також є у грі.

У матеріалі NYT говорилось, що Росія переносить свою інформаційну війну в Україні у відеоігри. Пропаганда з'являється в Minecraft, World of Tanks та інших популярних іграх та дискусійних групах.

Водночас деякі популярні ігри стали полем боротьби з пропагандою РФ. УНІАН розповідав про фінських журналістів, які створили карту для Counter-Strike, щоб показати росіянам наслідки війни в Україні.

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