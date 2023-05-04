Це чергова спроба достукатися до суспільства країни-агресора.

Ігри нерідко використовувалися, як інструмент соціального впливу. Це стало особливо актуально після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Багато вітчизняних розробників почали створювати проекти, які показують агресію окупантів і прославляють воїнів ЗСУ. Схожим шляхом пішли фінські журналісти. Вони вирішили продемонструвати громадянам РФ наслідки війни за допомогою карти в Counter-Strike: Global Offensive.

Змагальний шутер від Valve популярний у всьому світі, включаючи Росію. За даними сервісу Leetify, 4 мільйони жителів РФ грають в CS:GO. Як повідомило видання Fast Company, цим вирішили скористатися фінська газета Helsingin Sanomat і креативне агентство Miltton. Вони доручили двом розробникам карт з Данії та Австралії створити місто в слов'янській стилістиці, схоже на українські населені пункти, які постраждали в результаті звірств рашистів.

Локацію назвали de_voyna, і вона відсилає до деокупованого Херсона. На карті журналісти Helsingin Sanomat розмістили фотографії та записи, які демонструють російську агресію. Користувачі можуть їх вільно вивчати під час матчів.

Відео дня

"Ми бачили, що там сталося і як поводяться там росіяни. У нас понад 1300 кілометрів кордону з Росією. Ми глибоко зацікавлені в тому, що там відбувається, і дуже уважно стежимо за тим, що відбувається. Люди мають право знати. Ми хочемо, щоб молоді російські чоловіки хоч трохи задумалися про те, що може існувати інша реальність в порівнянні з тією, яку підносить їх держава", — заявив один з журналістів.

Counter-Strike: Global Offensive: основні подробиці

Це остання гра зі знаменитої серії командних шутерів, яка з'явилася завдяки модифікації для Half-Life.

Користувачі в CS:GO беруть участь у групових матчах. Вони діляться на терористів і правоохоронців. Кожна з команд повинна усунути іншу, проте на окремих картах перемога досягається за допомогою вибуху/розмінування бомби.

Counter-Strike: Global Offensive вийшла 21 серпня 2012 року виключно на ПК. Гра досі користується величезною популярністю серед фанатів шутерів.

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