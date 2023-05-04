Військова карта в GS:GO / фото Helsingin Sanomat

Ігри нерідко використовувалися, як інструмент соціального впливу. Це стало особливо актуально після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Багато вітчизняних розробників почали створювати проекти, які показують агресію окупантів і прославляють воїнів ЗСУ. Схожим шляхом пішли фінські журналісти. Вони вирішили продемонструвати громадянам РФ наслідки війни за допомогою карти в Counter-Strike: Global Offensive.

Змагальний шутер від Valve популярний у всьому світі, включаючи Росію. За даними сервісу Leetify, 4 мільйони жителів РФ грають в CS:GO. Як повідомило видання Fast Company, цим вирішили скористатися фінська газета Helsingin Sanomat і креативне агентство Miltton. Вони доручили двом розробникам карт з Данії та Австралії створити місто в слов'янській стилістиці, схоже на українські населені пункти, які постраждали в результаті звірств рашистів.

Військова карта в GS: GO / фото Helsingin Sanomat

Локацію назвали de_voyna, і вона відсилає до деокупованого Херсона. На карті журналісти Helsingin Sanomat розмістили фотографії та записи, які демонструють російську агресію. Користувачі можуть їх вільно вивчати під час матчів.

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Військова карта в GS: GO / фото Helsingin Sanomat

"Ми бачили, що там сталося і як поводяться там росіяни. У нас понад 1300 кілометрів кордону з Росією. Ми глибоко зацікавлені в тому, що там відбувається, і дуже уважно стежимо за тим, що відбувається. Люди мають право знати. Ми хочемо, щоб молоді російські чоловіки хоч трохи задумалися про те, що може існувати інша реальність в порівнянні з тією, яку підносить їх держава", — заявив один з журналістів.

Військова карта в GS: GO / фото Helsingin Sanomat

Counter-Strike: Global Offensive: основні подробиці

  • Це остання гра зі знаменитої серії командних шутерів, яка з'явилася завдяки модифікації для Half-Life.
  • Користувачі в CS:GO беруть участь у групових матчах. Вони діляться на терористів і правоохоронців. Кожна з команд повинна усунути іншу, проте на окремих картах перемога досягається за допомогою вибуху/розмінування бомби.
  • Counter-Strike: Global Offensive вийшла 21 серпня 2012 року виключно на ПК. Гра досі користується величезною популярністю серед фанатів шутерів.

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