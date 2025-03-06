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У ранньому доступі Steam вийшла екшен-RPG Chernobylite 2: Exclusion Zone за авторством польської студії The Farm 51. Атмосферою іграшка нагадує серію S.T.A.L.K.E.R. 2 від GSC Game World, але деякими моментами сильно відрізняється.

У Chernobylite 2 геймерам належить досліджувати відкритий світ Чорнобильської зони відчуження, населений людьми та мутантами. Заявлена система прокачування персонажа, кооперативні місії та можливість перемикатися між видом від першої та третьої особи.

Ще одна геймплейна фішка Chernobylite 2 – будівництво і розвиток бази. Там ви будете створювати цінні предмети і модернізувати зброю. А подорожуючи світом гру можна зібрати команду з компаньйонів, кожен зі своїми навичками і знаннями.

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Ви - планетник, який мандрує паралельними світами у пошуках дорогоцінного високоенергетичного матеріалу під назвою Чорнобиліт. Відрізаний від світу, у пастці Зони, атакований ордами кошмарних створінь, ви повинні боротися за виживання і об'єднати жменьку вцілілих - ідеться в описі гри.

В українському Steam Chernobylite 2: Exclusion Zone коштує 675 грн. Поки що екшен пропонує урізаний варіант із неповною історією головного героя. Повноцінний реліз відбудеться "через 6-10 місяців". Українська локалізація присутня.

У середині лютого "Сталкер 2" отримав найбільше у 2025 році оновлення – воно виправляє понад 1700 помилок і вносить зміни практично в усі аспекти гри, включно з балансом, квести, систему A-Life 2.0 і локації.

Раніше GSC Game World поділилися радісними новинами про успіх S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Гра подолала рубіж у 6 мільйонів гравців, окупилася і почала приносити прибуток.

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