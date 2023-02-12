Об текстури можна порізатися.

Серед ігрових ентузіастів демейки користуються такою ж популярністю, як і ремейки. Їх суть — це показати, як новий проект міг би виглядати 20-30 років тому. Нещодавно такий трюк здійснили з Hogwarts Legacy. Графічно гра стала виглядати набагато гірше, але зате почала відсилати до "золотої епохи" PlayStation 1.

Демейк створив автор YouTube-каналу Jackarte, який спеціалізується на таких роботах. У ролику нижче можна побачити різні кадри з гри під оригінальне озвучення. Ентузіаст повністю змінив візуальну частину Hogwarts Legacy.

Він реалізував старі гоструваті текстури, примітивні візуальні ефекти, піксельне та розмите відображення поверхонь, низькополігональні моделі ворогів тощо. А коли персонажі в демейку розмовляють, то просто відкривають рот, адже ніякої реалістичної міміки в епоху PlayStation 1 і близько не було.

Освітлення в роботі Jackarte теж виконано дуже просто, через що на локаціях є повністю темні ділянки. Але зате це дозволяє приховати відсутність будь-якої деталізації в напівпорожніх приміщеннях. Демейк користувача добре показує, наскільки істотного прогресу домоглися розробники в реалізації графіки.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийшла 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

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