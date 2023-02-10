Завдяки своєму мечу ентузіаст відправив у "тривалий сон" весь Вайтран.

Схоже, у фанатів The Elder Scrolls V: Skyrim з'явилася нова розвага. Вони почали створювати предмети, які надають персонажам неймовірну силу. Наприклад, в кінці грудня один з користувачів зварив отруту, що дозволяє завдати 39 тисяч одиниць шкоди від отруєння. А тепер інший ентузіаст показав меч з ефектом паралічу на 68 років.

Зброю створив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом greatgarbonz. Як доказ гравець опублікував знімок з мечем, схожим на двемерський. Клинок завдає всього 7 одиниць шкоди і має загальну цінність в розмірі 385 одиниць. Однак знизу в описі зброї присутня інформація про додатковий ефект — шанс викликати параліч на 2 147 483 648 секунд. У перерахунку це виходить трохи більше 68 років.

Показник вказаний з негативним ефектом, але, за словами greatgarbonz, працює як позитивний і діє на ворогів. Гравець перевірив меч на жителях Вайтрана, відправивши всіх городян на тривалий паралітичний "відпочинок".

Відео дня

В одному з коментарів greatgarbonz розповів, як зміг створити настільки сильну зброю. Він скористався вразливістю, яка називається "петля відновлення". Суть бага полягає в застосуванні зачарування "Підвищення навички: алхімія" на предметі під дією зілля для зміцнення накладення чар. Якщо комбінацію повторити багато разів, можна досягти бонусів, які не передбачені в грі та ламають баланс.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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