Тут не обійшлося без використання бага.

Фанати The Elder Scrolls V: Skyrim вже близько півроку розважаються створенням надпотужних предметів за допомогою бага. Наприклад, раніше вони показали меч, здатний паралізувати на 68 років, і яд для вбивства одним ударом. А тепер до списку додалося до смішного сильне кільце.

Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Kitsmeralda опублікував скриншот з характеристиками предмета, який створив його син. Аксесуар підвищує відновлення магічної енергії, аналога мани в Skyrim, на 1 187 512 320%. Тобто вона миттєво поповнюється після застосування будь-якого заклинання.

На зображенні також демонструється, що кільце зменшує вантажопідйомність на -1 864 499 200 одиниць, однак це помилка. Насправді характеристика збільшується на згадане число. Як пояснив один з користувачів на Reddit, мінус відображається через "цілочисельне завищення". Кільце володіє параметрами більшими, ніж може обробити система, тому в описі предмета число з'являється з від'ємним знаком.

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Коментатори під публікацією Kitsmeralda згадали, що такі високі характеристики вдається отримати завдяки багу під назвою "петля відновлення". Його суть полягає в повторному зачаруванні предметів під дією зілля на посилення цієї здатності.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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