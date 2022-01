Він також розповів про ремейк The Last of Us і Final Fantasy XVI.

В ігровій індустрії є чимало перевірених інсайдерів. Один з них ховається під псевдонімом NateTheHate і веде свій подкаст, де ділиться ексклюзивною інформацією. Нещодавно він розкрив важливі дані про нову God of War Ragnarök, ремейк The Last of Us, Final Fantasy XVI та інші відомі ігри для PlayStation.

За словами NateTheHate, самостійний мультиплеер TLoU II запланований на цей рік. А поліпшена версія першої частини франшизи повинна з'явитися під час святкового періоду, тобто в листопаді або грудні. Інсайдер каже, що Sony хоче випустити ремейк The Last of Us разом з релізом екранізації гри від HBO. Схожими даними ділився інший перевірений інформатор, Том Хендерсон.

NateTheHate також згадав про запуск God of War Ragnarök у вересні. Раніше в базі даних PlayStation знайшли точну дату виходу гри — 30 Вересня. Мабуть, приблизно тоді проект і з'явиться на світ. Ще інсайдер заявив, що розробка нової Twitsted Metal знаходиться на початковій стадії, а за проект відповідає команда Firesprite.

Інша важлива інформація від NateTheHate

Final Fantasy XVI вийде в другій половині 2022 року, а продовження ремейку FFVII — в 2023-му ексклюзивно на PS5.

Цього року представлять оригінальну гру Bluepoint Games. Проект буде невеликим і порівнюється з Marvel's Spider-Man: Miles Morales. За чутками, студія також працює над ремейком Bloodborne.

Persona 6 вийде на PS4 і PS5. Sony хоче зберегти ексклюзивність серії на своїх платформах, але Atlus планує вийти за межі PlayStation.

