Нова TLoU вийде після багатокористувацького проекту.

Минулого року студія Naughty Dog неодноразово стверджувала, що працює над кількома проектами. Одним з них виявився недавній ремейк The Last of Us, а другим стане багатокористувацька гра у всесвіті TLoU. Але якщо вірити авторитетному інсайдеру в кіноіндустрії ViewerAnon, компанія також працює над повноцінним продовженням серії.

Інформатор написав у Twitter: "Наступною грою доктора Укмана (відсилання до режисера двох частин і президента студії Ніла Дракманна, — УНІАН) стане The Last of Us Part III, яка зараз знаходиться у виробництві в Naughty Dog".

Ніяких подробиць гри інсайдер не надав. Варто відзначити, що ViewerAnon не спеціалізується на ігровій індустрії, але в минулому вже розкривав правдиву інформацію. Наприклад, він повідомив про участь в шоу The Last of Us Ешлі Джонсон, виконавиці Еллі в грі, в ролі Анни і першим розповів про розробку Crash Bandicoot 4: It's About Time.

У відповідь на запитання одного з користувачів інсайдер також написав про багатокористувацький проект у всесвіті The Last of Us. Його Naughty Dog випустить до повноцінного продовження. Щодо створення нової франшизи в стінах студії ViewerAnon не впевнений, а ось наступну Uncharted довірили іншій команді.

The Last of Us Part II — основні подробиці

Друга частина постапокаліптичного екшена від студії Naughty Dog вийшла 19 червня 2020 року на PS4. У перші три дні після релізу гра розійшлася тиражем 4 мільйони копій на фізичних носіях. Дані про цифрові продажі студія поки не розкрила.

The Last of Us Part II встановила рекорд на агрегаторі рецензій Metacritic, де в найкоротші терміни отримала 147 тисяч відгуків. А скандал навколо гри, коли їй занижували оцінки, породив прецедент, завдяки якому Metacritic змінив правила публікації користувацьких оглядів. Тепер написати рецензію дозволяється тільки через два дні після виходу будь-якого проекту.

The Last of Us Part II стала лідером за кількістю нагород "Гра року", обігнавши навіть "Відьмака 3". У екшена Naughty Dog 300 таких нагород, а у творіння CDPR — 260.

