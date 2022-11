Помилку зафіксували в PS3-версії гри.

В іграх нерідко виявляють моторошні баги. Наприклад, в Red Dead Redemption 2 один з користувачів побачив на місці злочину жертву, що ожила. А в Skyrim була помилка з манекенами, які могли почати спостерігати за гравцем. Схожий за своєю суттю баг нещодавно знайшли в The Last of Us.

Про помилку розповів відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Proof-Summer1011. Він вирішив пройти версію культової гри Naughty Dog для PS3. Саме на цій консолі спочатку вийшла The Last of Us.

В одному з моментів гравець помітив помилку, яка зробив Еллі схожою на демона. Дівчинка стала повністю темною, і лише на її обличчі світилися пара білих очей. Можна подумати, що героїня перетворилася в якогось монстра з хорора.

Чому стався баг, точно невідомо. Найімовірніше, неправильно спрацювала система освітлення або тіні якось наклалися на модель персонажа. А тим часом на Reddit вже пожартували, що це демонстрація темної сторони Еллі і відсилання до її вчинків у другій частині серії.

Ремейк The Last of Us — основні подробиці

Игру полностью переработали с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализовали анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU поддерживает особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет остались без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind. А вот мультиплеер из проекта вырезали.

The Last of Us Part I вышла 2 сентября 2022 года на PlayStation 5, а позже появится на ПК. Игра получила от критиков 89 баллов, а вот пользователи поставили только 5,5.

