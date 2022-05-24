Офіційна інформація про ці ігри поки не з'являлася.

Інсайдери розповіли свіжу інформацію про нові частини Sly Cooper і Infamous. Це будуть два ексклюзиви PlayStation, які представлять восени поточного року. Офіційна інформація про згадані проекти поки не з'являлася.

Першим про прийдешні покази продовжень Sly Cooper і Infamous розповів ведучий подкасту XboxEra Нік Бейкер, відомий під псевдонімом Shpeshal_Nick. Його інформацію підтвердив AccountNgt — інсайдер, який ділився правдивими відомостями про Star Wars Eclipse і Hogwarts Legacy.

У останньому випуску свого подкасту Бейкер заявив, що Sony навряд чи оголосить про нові Sly Cooper та Infamous у червні. За непідтвердженими даними, на початку літа вона проведе презентацію. На думку інсайдера, японська компанія відкладе дебютні покази двох ігор на кінець року.

AccountNgt підтвердив цю інформацію. Згідно з даними від його джерела, Sony не планує велике шоу до вересня. А ось в цьому місяці або трохи пізніше якраз пройде захід, присвячений PlayStation. І саме на ньому вперше покажуть продовження Sly Cooper і Infamous. Першій на початку осені якраз виповниться 20 років, тому складно уявити кращий час для анонса.

Детальніше про Sly Cooper і Infamous

Sly Cooper-серія тривимірних платформерів з елементами стелс-екшену від студії Sucker Punch Productions. Вона створила перші три частини, а останню, яка вийшла в 2013 році, розробила Sanzaru Games. Згідно з інформацією від інсайдерів, за продовження відповідає PixelOpus, а допомагає команді Sony Pictures Animation.

Про нову Infamous інформація майже не просочувалася. Попередня частина франшизи, inFAMOUS Second Son, вийшла в 2014 році. Потім гра обзавелася самостійним доповненням, після чого серія не розвивалася.

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