Ми зібрали всю необхідну інформацію про Stalker 2 напередодні релізу.

Уже зовсім скоро виходить довгоочікуване продовження серії Stalker - S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. У цій статті ми зібрали всю необхідну інформацію для підготовки до релізу Сталкера 2: дату виходу, системні вимоги та особливості гри.

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl пропонує глибоко зануритися в атмосферу постапокаліптичної Чорнобильської зони відчуження, де на вас чекають небезпечні супротивники, смертельні аномалії та цінні артефакти. Унікальний геймплей поєднує елементи шутера від першої особи, імерсивного симулятора та горору, а ваші рішення в нелінійному сюжеті впливатимуть на долю Зони та її мешканців.

Гру створено на модифікованому рушії Unreal Engine 5, що забезпечує вражаючу графіку та високий рівень деталізації, який відповідає стандартам нового покоління, а офіційна підтримка модифікацій дасть змогу гравцям розширювати та збагачувати ігровий світ.

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Системні вимоги Stalker 2

Мінімальні

ОС: Windows 10, Windows 11

Процесор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Оперативна пам'ять: 8 GB ОЗП

Відеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Місце на диску: 150 GB

Додатково: SSD

Рекомендовані

ОС: Windows 10, Windows 11

Процесор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Оперативна пам'ять: 16 GB ОЗП

Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Місце на диску: 150 GB

Додатково: SSD

Раніше ми вже розповідали про системні вимоги проекту.

Так коли ж вийде Сталкер 2? Уже зовсім скоро, 20 листопада S.T.A.L.K.E.R 2 побачить світ і стане доступним на ПК і Xbox Series. Також з першого дня релізу гру можна буде запустити з бібліотеки підписки Xbox Game Pass.

Також напередодні швидкого релізу сиквела, на одному з найвищих хмарочосів Києва вивісили рекламу Stalker 2.

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