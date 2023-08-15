Проте в цьому місяці ми таки побачимо щось нове по Сталкеру.

Раніше повідомлялося, що S.T. A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World може вийти вже 1 грудня цього року. Як виявилося, це не так.

Спочатку ця інформація з'явилася на сайті Plaion – офіційного партнера GSC з випуску майбутнього шутера на фізичних носіях. Журналісти зв'язалися з дистриб'ютором і ті дали невтішну відповідь: ніяка таємна інформація їм не відома, а дата виходу – всього лише помилка.

Вся річ у тім, що на картці "Сталкера 2" планували встановити стандартну "заглушку", що вказує на 31 грудня 2023 року. Але коли його ставили, стався збій – так і з'явилася дата 1 грудня, пояснили співробітники магазину.

Проте в цьому році ми побачимо щось нове по S.T. A L.K.E.R. 2. Розробники привезуть грабельну демоверсію гри на виставку Gamescom 2023, яка пройде в кінці серпня. Не виключено, що GSC оголосить точну дату релізу саме на цьому заході.

На цю мить реліз S.T. A L.K.E.R. 2. все ще заплановано на 2023 рік, оскільки в студії GSC Game World не говорили про перенесення. Однак все більше чуток вказують на те, що вона затримається як мінімум до початку 2024 року.

Нагадаємо, що раніше в цьому році росіяни "злили" білд "Сталкера 2": так мережею почали "гуляти" різні скріншоти та геймплейні записи гри. Студія просить гравців не дивитися і не ділитися цими матеріалами, оскільки вони "можуть зіпсувати враження від дослідження Зони".

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – основні подробиці

Дії сиквелу розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, жахів і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і матиме декілька кінцівок. В процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які призведуть до наслідків у майбутньому.

S. T. A. L. K. E. R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти й тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без безпосередньої участі гравця.

S. T. A. L. K. E. R. 2 розробляють для PC і консолей Xbox.

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