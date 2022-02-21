Деталей гри поки немає.

Тиждень тому на сайті Capcom з'явився зворотний відлік до невідомої прем'єри. Багато користувачів справедливо вважали, що японська компанія представить ремейк Resident Evil 4. Раніше ЗМІ поділилися деталями оновленої версії хорора і назвали приблизні терміни анонсу. Гру нібито повинні представити в найближчі місяці, тому всі чекали побачити демонстрацію RE4. Однак Capcom змогла здивувати: вона представила Street Fighter 6 — продовження легендарної серії файтингів.

Анонс супроводжувався коротким кінематографічним тизером. У ньому показуються два бійці, які готуються почати поєдинок. Моделі персонажів оновили, тому складно точно сказати, хто саме демонструється на екрані. Імовірно, це Рю в своїй фірмовій червоній пов'язці і Люк.

Деталями Street Fighter 6 Capcom не поділилася. Японська компанія пообіцяла розповісти більше про гру найближчим літом. Разом з продовженням знаменитої серії студія анонсувала збірку своїх класичних файтингів. Вона називається Capcom Fighting Collection і включає відразу десять ігор.

Детальніше про франшизу Street Fighter

Це один з найпопулярніших брендів серед файтингів. Перша частина серії вийшла в 1987 році. З тих Street Fighter обросла чотирма прямими продовженнями і безліччю відгалужень.

Зараз актуальною залишається п'ята частина франшизи. Вона з'явилася на світ в 2016 році і була прохолодно прийнята аудиторією. Користувачам не сподобалися окремі геймплейні рішення і мізерна кількість контенту. Однак Capcom продовжила розвивати гру, і зараз Street Fighter 5 — це цілком гідний файтинг.

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