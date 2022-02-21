Тиждень тому на сайті Capcom з'явився зворотний відлік до невідомої прем'єри. Багато користувачів справедливо вважали, що японська компанія представить ремейк Resident Evil 4. Раніше ЗМІ поділилися деталями оновленої версії хорора і назвали приблизні терміни анонсу. Гру нібито повинні представити в найближчі місяці, тому всі чекали побачити демонстрацію RE4. Однак Capcom змогла здивувати: вона представила Street Fighter 6 — продовження легендарної серії файтингів.
Анонс супроводжувався коротким кінематографічним тизером. У ньому показуються два бійці, які готуються почати поєдинок. Моделі персонажів оновили, тому складно точно сказати, хто саме демонструється на екрані. Імовірно, це Рю в своїй фірмовій червоній пов'язці і Люк.
Деталями Street Fighter 6 Capcom не поділилася. Японська компанія пообіцяла розповісти більше про гру найближчим літом. Разом з продовженням знаменитої серії студія анонсувала збірку своїх класичних файтингів. Вона називається Capcom Fighting Collection і включає відразу десять ігор.
Детальніше про франшизу Street Fighter
- Це один з найпопулярніших брендів серед файтингів. Перша частина серії вийшла в 1987 році. З тих Street Fighter обросла чотирма прямими продовженнями і безліччю відгалужень.
- Зараз актуальною залишається п'ята частина франшизи. Вона з'явилася на світ в 2016 році і була прохолодно прийнята аудиторією. Користувачам не сподобалися окремі геймплейні рішення і мізерна кількість контенту. Однак Capcom продовжила розвивати гру, і зараз Street Fighter 5 — це цілком гідний файтинг.