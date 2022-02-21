CD Projekt RED знову змінила позиціонування свого проекту.

До запуску Cyberpunk 2077 CD Projekt RED ніяк не могла визначитися з позиціонуванням. Спочатку вона називала гру RPG з елементами екшена, а потім — пригодницьким бойовиком. На релізі виявилося, що другий варіант більше підходить проекту. Рольових елементів в Cyberpunk 2077 було дійсно мало, а деякі з них не працювали належним чином. Однак тепер CDPR знову називає свою гру повноцінною RPG.

Студія нещодавно випустила патч 1.5 з деякими важливими змінами. Наприклад, оновлення покращило прокачування, штучний інтелект і водіння автомобілів. Після цього CD Projekt RED втретє змінила позиціонування Cyberpunk 2077, що не сподобалося частині користувачів.

Відвідувач форуму Reddit VRickenYT звернув увагу на опис проекту CDPR в Steam, де з'явилася фраза "пригодницька рольова гра". На думку частини користувачів, розробники поки що внесли недостатньо поліпшень, тому не повинні змінювати жанрову приналежність Cyberpunk 2077. Гравці заявили, що польській студії треба розширювати варіативність. А більш живого відкритого світу і поліпшеного прокачування недостатньо для отримання права називатися RPG.

Важливі зміни в Cyberpunk 2077

Тут потрібно трохи заступитися за CD Projekt RED. Студія дійсно намагається підтягнути рольові аспекти Cyberpunk 2077.

У патчі 1.5 CDPR змінила баланс спорядження і його модифікаторів. Тепер користувачі повинні більш ретельно підходити до вибору предметів під свій стиль проходження.

Наприклад, раніше гравці могли отримати 100% шанс критичних пошкоджень завдяки всього двом поліпшенням екіпіровки. А зараз домогтися цього буде набагато важче.

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