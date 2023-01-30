У короткому ролику показали битву між головним героєм і Донкі Конгом.

Студія Illumination і Nintendo випустили новий трейлер The Super Mario Bros. Movie — майбутнього мультфільму про пригоди культового водопровідника Маріо. У ролику показали свіжий відрізок з картини.

На відео присутній фрагмент, в якому головному герою необхідно битися на арені в присутності величезного натовпу глядачів. Противником протагоніста став Донкі Конг — ще один знаменитий персонаж Nintendo, який з'являвся в іграх серії Donkey Kong. Могутня горила швидко схопила Маріо і почала бити. Але потім головний герой використав секретний куб і отримав костюм кота.

Донкі Конга новий образ противника розсмішив, і він на кілька миттєвостей перестав здаватися загрозливим. Але потім горила взяла себе в руки і заявила: "Зараз ти помреш". Після цього Конг наніс удар кулаком в камеру, і трейлер закінчився.

The Super Mario Bros. Movie — основні подробиці

За виробництво мультфільму відповідає студія Illumination. Сюжет стрічки не відрізняється від загального канону ігор франшизи Mario. Головний герой буде в черговий раз рятувати принцесу Піч.

Центральні ролі в стрічці виконали Кріс Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарльз Мартіна, Джек Блек та інші голлівудські зірки.

Прем'єра мультфільму в кінотеатрах відбудеться 7 квітня поточного року. А пізніше картина стане доступна в стримінговому сервісі Netflix.

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