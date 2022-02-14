Деякі користувачі навіть не можуть встати в чергу на вхід у гру.

Минулого року несподівано високою популярністю відзначилася MMORPG New World. Щоб увійти на сервери гри, користувачі стояли в багатотисячних чергах. А тепер така ж ситуація повторилася з Lost Ark — корейським аналогом Diablo, який вийшов в Steam і встановив вражаючий рекорд в плані онлайну.

На минулих вихідних у проекті зафіксували 1 326 305 користувачів. Цей показник зробив гру студії Smilegate другою за популярністю в Steam за весь час існування магазину. Lost Ark обійшла навіть таких мастодонтів, як Dota 2 і CS:GO. Попереду тільки PUBG з максимальним онлайном більше трьох мільйонів чоловік.

Зараз у проекті розважаються 508 760 користувачів. Це солідний результат, враховуючи, що вихідні закінчилися. Сервери Lost Ark не витримують навантаження, через що користувачі стоять в багатотисячних чергах. А деякі гравці просто бачать помилку з повідомленням про переповнений віртуальний простір. Тобто зараз навіть приєднатися до черги може бути проблематично.

Детальніше про Lost Ark

Це багатокористувацька екшен-RPG, яка базується на геймплейних принципах Diablo. Гравці повинні вибрати клас персонажа, прокачувати його, виконувати завдання, брати участь в боях з іншими людьми і так далі.

У Південній Кореї Lost Ark вийшла ще наприкінці 2019 року. А до цього вона довго перебувала в стані бета-версії.

Нещодавно гра дісталася до Європи і Північної Америки. Однак в нашій країні вона недоступна в Steam. Компанія My.Games викупила права на дистрибуцію Lost Ark в Росії і країнах колишнього СНД. І тепер проект доступний тільки через її сервіс.

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