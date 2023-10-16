Insomniac Games та Sony випустили не лише одну з найкращих ігор року, але й одну з найкращих ігор про супергероїв.

Через чотири дні, 20 жовтня, відбудеться реліз Marvel’s Spider-Man 2, головного ексклюзиву PlayStation у 2023 році. Судячи з перших оглядів, Insomniac Games і Sony випустили не тільки одну з найкращих ігор року, але і одну з найкращих ігор про супергероїв в принципі.

На агрегаторі оцінок Opencritic супергеройський бойовик має 91 бал на основі 89 оглядів, а гру до проходження рекомендує 100% рецензентів. Це на 5 балів більше ніж у оригінального Spider-Man 2018 року, який оцінили в 86 балів.

Критики у своїх оглядах хвалять майже всі аспекти гри. Завдяки двом героям, між якими можна перемикатися натисненням однієї кнопки, гра стала мало не вдвічі веселіше: Нью-Йорк цікаво досліджувати як за Пітера Паркера, так і за Майлза Моралеза, що володіють різними вміннями.

Сюжет Marvel's Spider-Man 2 оглядачам теж сподобався, але є кілька моментів. Зокрема, деякі рецензенти вважають, що сюжетна лінія Пітера вийшла помітно глибшою і цікавішою, ніж у Майлза; плюс, антигеройську сутність Венома не можна назвати розкритою.

Зате до ігрового процесу немає ніяких питань: літати по місту та битися з різноманітними противниками все так же дуже цікаво. Щоправда, деякі оглядачі назвали сторонні активності надмірно повторювані. Втім, критики зійшлися на думку, що це не заважає Spider-Man 2 бути однією з найкращих ігор про супергероїв.

Наступні два тижні порадують геймерів на всіх платформах крутими ігровими релізами. Окрім Spider-Man 2, до кінця жовтня вийде Alan Wake 2, Ghostrunner 2, Super Mario Bros. Wonder і Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1.

А в магазині EGS цього четверга роздаватимуть The Evil Within – дуже атмосферний та якісний екшен-хоррор, гідний бути шедевром й класикою жанру.

Вас також можуть зацікавити новини: