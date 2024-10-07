З'явилися перші огляди Metaphor ReFantazio: критики тепло прийняли новий проєкт Studio Zero.

З'явилися перші огляди Metaphor ReFantazio, дебютного проєкту Studio Zero, дочірньої студії Atlus, відомої за серіями Persona і Shin Megami Tensei.

Середня оцінка гри на Metacritic склала цілих 94 бали. Критики називають Metaphor ReFantazio найкращою JRPG за останній час, відзначаючи цікавий і незвичайний світ, захопливий сюжет і унікальні механіки.

При цьому видання VGC зазначає, що Studio Zero без проблем могла зробити ще одну Persona, просто під іншою назвою, але замість цього пішла іншим шляхом, зробивши унікальну і незабутню пригоду на 100 годин.

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Водночас, журналіст видання Siliconera, який поставив одну з найнижчих оцінок грі, 8/10, зазначає, що йому все ж таки забракло унікальності щодо інших ігор студії. Однак це не завадить насолоджуватися місцевою інтригуючою історією, підсумував автор.

Критики також помітили перехід Studio Zero у новий фентезійний сеттинг, що дало змогу команді продемонструвати креативність на новому рівні. Оглядач Push Square підкреслив, що Metaphor ReFantazio має чудову атмосферу і поєднує в собі як першокласне оповідання, так і аудіовізуальне оформлення.

Не обійшлося і без мінусів. Журналісти вказували на наявність невеликих проблем з темпом оповіді: в деяких моментах гра сповільнюється, що може трохи збити динаміку. Крім того, було зазначено, що в деяких епізодах гравці можуть відчути себе більше глядачами, ніж активними учасниками, через велику кількість катсцен. Різноманітність ворогів також могла б бути кращою, оскільки багато супротивників повторюються протягом гри.

Прямо зараз Metaphor ReFantazio перебуває в трійці найкращих ігор року на думку Metacritic. Гра розташувалася на одній сходинці з DLC Shadow of the Erdtree для Elden Ring і Astro Bot.

Metaphor ReFantazio вийде 11 жовтня на ПК, Playstation 5 і 4, а також Xbox Series.

Нагадаємо, що нещодавно відкрилося голосування на Golden Joystick Awards 2024. Metaphor: ReFantazio представлена там у номінації "Найкращий візуальний дизайн".

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