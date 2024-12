Найімовірніше, це буде просто ремастер, а не повноцінний ремейк.

Раніше ми розповідали, що на конференції Xbox Developer Direct, яка, ймовірно, відбудеться в січні, можуть анонсувати перевидання TES IV: Oblivion.

З цим згоден і Джез Корден, відомий інсайдер Microsoft і редактор видання Windows Central. У соціальних мережах він зазначив, що чекає на Xbox Developer Direct ремастер Oblivion. Саме ремастер, а не ремейк, як раніше передбачалося:

"Я не очікую нічого, крім невеликого ремастера, але хто знає."

І все ж Корден зауважив, що це скоріше його особиста думка, ніж якийсь наднадійний інсайдерський прогноз.

Офіційно Xbox ще не анонсувала жодних конференцій, але Xbox Developer Direct - щорічний івент, який традиційно відбувається в січні. Крім Oblivion, на презентації чекають Avowed, The Outer Worlds 2, Fable, Doom: The Dark Ages і Sout of Midnight.

Раніше ми розповідали, що моддери перенесли деякі локації з Oblivion у The Elder Scrolls III: Morrowind. У "даунгрейдженому" Сіроділі доступно вже 160 квестів, зокрема і з новими фракціями Королівство Анвіл і Мандрівні жерці, придуманими спеціально для мода.

