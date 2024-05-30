Над грою працювали автори Devotion, яку свого часу видалили з усіх відомих цифрових магазинів.

У магазині Steam відбувся реліз іграшки Nine Sols, намальованого від руки 2D-екшен-платформера, гроші на який збирали на краудфандингу. Над грою працювали творці Devotion, яку свого часу видалили з усіх відомих цифрових магазинів через приховану критику китайської влади.

Незважаючи на це, гра зібрала масу позитивних відгуків і навіть вирвалася в топ-250 найвисокооціненіших ігор у Steam, тому їхній новий проєкт, Nine Sols, однозначно був очікуваним релізом для багатьох. Тим паче, випущена у 2022 році демо-версія гри отримала дуже позитивні відгуки користувачів.

Бойова система Nine Sols натхненна Sekiro: Shadows Die Twice, Dark Souls і Hollow Knight, а сетинґ гри – це суміш кіберпанку і даосизму, зокрема елементи східної міфології та наукової фантастики. За сюжетом, гравцеві належить вирушити в далеку дорогу, щоб убити дев'ять правителів Нового Куньлуня.

На момент написання замітки у Nine Sols було 90% позитивних відгуків у Steam, а сама гра посідає 11-місце у списку найбільш продаваних ігор прямо зараз. Гру хвалять за барвистий візуальний стиль, приємний саундтрек, а також унікальні механіки з акцентом на парирування атак. В Україні вона продається за 540 грн.

Трейлер Nine Sols

Якщо ви пропустили травневі релізи, УНІАН склав топ найцікавіших ігор для ПК і консолей цього місяця. Крім продовження Hellblade, з'явилася оновлена версія інді-класики, а один із найкращих ексклюзивів PlayStation нарешті заглянув на ПК.

А ще раніше цього місяця в ранньому доступі вийшов Hades 2, продовження одного з найкращих представників жанру рогалик. Український регіон Steam увійшов до трійки з найнижчими цінами на новинку Supergiant Games.

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