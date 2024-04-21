Усі чутки вказують на те, що нова консоль запропонує суттєвий стрибок у продуктивності щодо першого покоління. А ось у 2024 році вона навряд чи вийде.

Популярне ігрове видання IGN провело на своєму сайті таке опитування: "Який із цих ігрових пристроїв, про який ходять чутки, ви чекаєте найбільше?". В опитуванні взяли участь понад 12 тис. користувачів.

Найбільше люди чекають на друге покоління Nintendo Switch - 51% голосів. Друге місце (20,4%) дісталося PS5 Pro, яка має надійти в продаж наприкінці року. У виході портативного Xbox зацікавлено 15,6% опитаних, при цьому не факт, що у Microsoft є на неї якісь плани.

Нова хітова консоль від Valve, Steam Deck 2, набрала лише 8,3%, втім, вона навряд чи вийде в найближчі пару років. Чутки вказують на кінець 2026 року .

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Nintendo Switch 2: все, що ми знаємо про нову консоль

Хоча Nintendo офіційно не підтверджувала факт існування наступника Switch, про нього ходить надто вже багато чуток і "зливів" від найрізноманітніших джерел, включно з розробниками, які вже почали отримувати дівкіти.

Влітку 2023 року надійні ЗМІ писали, що прототип консолі таємно показали на виставці Gamescom. Під час презентації на новій Switch запустили The Matrix Awakens на рушії Unreal Engine 5. Демо працювало з трасуванням променів і графікою рівня PS5 і Xbox Series, але з активованим NVIDIA DLSS. Тобто ігри на компактній приставці будуть виглядати максимально круто.

Ще кажуть, що друге покоління пристрою отримає аж 16 ГБ оперативної пам'яті, камеру і матиме зворотну сумісність із першим поколінням. Також новий "світч" має вийти з 8-дюймовим РК-екраном - це буде найбільший дисплей в історії Nintendo. Оновлена Switch 2 з OLED-екраном вийде пізніше.

Приставка має з'явитися на ринку 2025 року, хоча спочатку очікувався реліз до кінця 2024 року. Японські ЗМІ писали, що прем'єру перенесли через бажання Nintendo уникнути дефіциту консолей на старті продажів і забезпечити значну стартову лінійку ігор.

Що стосується вартості умовного Switch 2, то тут інформації не так багато. Китайське видання Economic Daily нещодавно повідомляло, що цінник зросте до $400, тобто консоль коштуватиме на $100 дорожче, як порівняти з Switch. Але тут велику роль зіграє інфляція і внутрішні характеристики консолі.

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