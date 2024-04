Щоправда, Nintendo це навряд чи торкнеться: у неї система ексклюзивних ігор ідеально налагоджена і працює як годинник.

Популярний ігровий портал IGN поспілкувався з експертами в ігровій індустрії, щоб дізнатися їхню думку про ігрові ексклюзиви. Відповіді вийшли доволі цікавими. Схоже, що найближчими роками ми побачимо відхід від ексклюзивів для певних консолей.

Якщо коротко, більша частина ігор на PlayStation першого і другого поколінь були ексклюзивами. Під час розквіту консолей PS3 і Xbox 360 їх залишалося близько 25%, а в епоху пастгена, PS4 і Xbox One, великі консольні ігри ААА-класу вже стали штучними.

За словами керівника Xbox Філа Спенсера, з часом ексклюзивні тайтли стали збитковими. Здебільшого, це пов'язано з високими цінами на їхнє створення і падінням маржинальності. Усе це змушує компанії скорочувати витрати, знижувати ризики і шукати нову аудиторію в будь-яких доступних місцях.

Хоча PlayStation все ще відстоює цінність ексклюзивних релізів на своїх платформах, вони повільно, але вірно приймають більш агресивну стратегію з випуску своїх ігор на ПК. Нинішнє керівництво Sony вважає: якщо у вас є власний якісний контент, то він має бути доступний і користувачам інших платформ.

Утім, повністю від ексклюзивів ніхто відмовлятися не буде: окремі ігри залишаться на одній-єдиній платформі, тому що стимуляція продажів консолей таким чином, як і раніше, має місце. Також експерти галузі не думають, що до стратегії випуску "ігри повинні виходити скрізь" вдаватиметься Nintendo: у цієї компанії система ексклюзивних ігор ідеально налагоджена і працює як годинник.

Нагадаємо, у березні Horizon Forbidden West, один із найкращих ексклюзивів PlayStation, вийшов на ПК. А в найближчий рік на комп'ютери перенесуть The Last of Us 2, Spider Man 2, God of War: Ragnarok та інші популярні Sony-ексклюзиви.

Також в останні місяці ексклюзиви Xbox почали виходити на PlayStation і Nintendo. Серед них – RPG Pentiment від автора Fallout: New Vegas і Hi-Fi Rush, один із головних ігрових сюрпризів 2023 року. А цього місяця на PlayStation 4/5 і Nintendo Switch завітає "виживач" Grounded від Obsidian.

