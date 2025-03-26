Сам проект розробляється на Unreal Engine 5.

Після невдачі з Suicide Squad студія Rocksteady знову переключила увагу на Бетмена.

Про це вже повідомляв Джейсон Шраєр, а тепер у мережі з'явилася інформація, яка підтверджує, що команда працює над новою AAA-грою про Темного Лицаря.

Нещодавно опублікована вакансія Senior Core Engine Programmer розкриває, що розробники працюють безпосередньо з низькорівневим кодом і системами Unreal Engine 5.

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Rocksteady завжди використовувала Unreal Engine у своїх проєктах, включно з культовою серією Batman: Arkham. Однак тепер студія переходить на новітню версію рушія, що обіцяє значний технічний стрибок.

Також у вакансії згадується, що майбутня гра буде доступна на наступному поколінні консолей, але також зазирне і на нинішні Playstation 5 та Xbox Series. Колишній глава Playstation Шухей Йошида вважає, що PS6 вийде в 2028 році, ось приблизно тоді можна чекати і нову гру про Бетмена.

Раніше ми розповідали, що Rocksteady шукає геймдиректора для нової гри про Бетмена. Серед вимог до розробника зазначено досвід роботи над екшенами від третьої особи з ближнім боєм і відкритим світом із можливістю швидких переміщень.

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