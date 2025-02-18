Раніше журналіст Джейсон Шрайер повідомляв, що Rocksteady почала роботу над новою грою за Бетменом.

Розробники серії Batman Arkham компанія Rocksteady Studios оголосила, що шукає геймдиректора для майбутнього проєкту.

Серед вимог до майбутнього геймдиректора вказано досвід роботи над екшенами від третьої особи з ближнім боєм і відкритим світом із можливістю швидких переміщень.

Звичайно, назва Batman Arkham там не звучить, але якраз нещодавно журналіст і відомий інсайдер Джейсон Шрайер повідомляв, що Rocksteady працює над одиночною грою про Бетмена, щоправда, до її виходу ще багато років.

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Сам факт того, що студія шукає геймдиректора, по суті, найважливішого розробника для проєкту, вказує, що гра на ще дуже ранніх етапах створення.

Раніше ми розповідали, що розробники Wolfenstein і нещодавньої Inidana Jones and The Great Circle з Machine Games теж опублікували свіжі вакансії, щоб робити "дуже круті речі". Компанія шукає дизайнерів, програмістів та аніматорів.

Також нещодавно Avalanche Software, яка робила Hogwarts Legacy, поділилася ігровою статистикою гравців на честь другої річниці гри. Так, наприклад, виявилося, що більшість користувачів як свій факультет обрали Гриффіндор.

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