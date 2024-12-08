Дейві Врейден створив Wanderstop як терапію творчого вигорання.

Розробник Дейві Врейден, відомий за культовою модифікацією для Half-Life 2 - The Stanley Parable, яка надалі стала окремою грою, презентував свій новий проєкт Wanderstop.

Головною героїнею Wanderstop стала Альта, дівчина, яка раніше брала участь у підпільних боях, а зараз має господарювати в чайному магазині. Однак Альта не сприймає це як заслужений відпочинок і не хоче там перебувати.

Геймплейно Wanderstop буде схожа на серію симулятора My Time at...: героїні доведеться стежити за чистотою території, розливати чай відвідувачам і слухати їхні історії. Зрозуміло, все це буде приправлено нескінченним креативом Дейві Врейдена і його команди з Ivy Road.

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Сам Врейден розповів, що зробити Wanderstop його надихнуло творче вигорання, яке наздогнало його після The Stanley Parable. Розробник уже думав, що більше не робитиме ігор, перш ніж йому прийшла ідея зробити щось просте і затишне:

"Я серйозно вигорів і навіть думав, що більше ніколи не буду займатися наративом для ігор. І тоді я вирішив зробити затишний тайтл, щось просте і спокійне, що дасть мені змогу зцілитися і повернути баланс життя."

Але тут же Врейден зрозумів, що він не знає, як зробити гру затишною. Однак розробнику прийшла на допомогу його ж проблема. Дейві переніс свої почуття від вигорання в гру, але при цьому сам же поставив собі обмеження: Wanderstop має залишатися світлим і комфортним: "Я почав потихеньку брати елементи свого вигоряння й відчуття безнадії та вбудовувати їх в розповідь проєкту. І раптово затишність стала дуже цікавим творчим обмежувачем. Як потрібно розповісти справді неприємну і гнітючу історію у форматі, заточеному під комфорт?"

Реліз Wanderstop заплановано на 11 березня на ПК і Playstation 5.

Раніше ми розповідали, що Wanderstop потрапила до списку найбільш очікуваних ігор найближчих років за версією видання PC Gamer.

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