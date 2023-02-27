Про свіжий показ гри повинні повідомити вже на цьому тижні.

Перша і єдина демонстрація Starfield, нової екшен-RPG від творців The Elder Scrolls V: Skyrim, пройшла в 2022 році на літньому шоу Xbox і Bethesda. З тих пір гру встигли перенести, а розробники майже не ділилися деталями. Однак скоро мовчання перерветься, якщо вірити інсайдерам.

У подкасті Xbox Two ведучий Ренд Аль Тор і редактор видання Windows Central Джез Корден розповіли, що Bethesda Game Studios оголосить про новий показ Starfield на цьому тижні. Як повідомили їхні джерела, демонстрація має відбутися "найближчим часом".

Аналогічною інформацією поділився головний редактор видання Videogames Chronicle Енді Робінсон. Він написав на особистому акаунті в Twitter: "Я чув, що анонс показу Starfield не за горами". Що саме планує продемонструвати Bethesda, невідомо. Але з великою ймовірністю можна розраховувати на геймплейний уривок і оголошення нової дати релізу.

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Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S в 2023 році.

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