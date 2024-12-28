Xbox зареєстрував свій варіант Haptic feedback.

Вихід наступного покоління консолей Xbox ще не скоро, а ми вже встигли дізнатися деякі подробиці про прийдешній контролер, відомий під кодовою назвою Sebile.

Користувачі мережі помітили патент, що описує незвичайну систему вібрації, завдяки якій контролер зможе забезпечувати більш тонкі ефекти відгуку. За інформацією з внутрішніх документів Microsoft, Sebile оснастять поліпшеним бездротовим зв'язком, можливістю роботи через хмару, змінними стіками й акумуляторами, а також відчутно переробленою тактильною віддачею, що нагадує фішку DualSense від Playstation.

За словами аналітиків, Microsoft не збирається випускати проміжну ревізію, на кшталт умовного "Xbox Series Pro", компанія робить ставку на нову консоль, яку в мережі вже прозвали найбільш технологічно передовим пристроєм бренду. Подейкують, що реліз відбудеться раніше, ніж в основної конкуруючої платформи, інсайдери вказують на 2026 рік, що може дати Microsoft помітну перевагу на ринку.

Відео дня

Також стало відомо, що офіційна презентація майбутньої платформи Xbox і контролера Sebile може відбутися раніше, ніж багато хто очікує, хоча конкретних дат поки не підтверджено. Судячи з усього, Microsoft прагне обійти конкурентів і зміцнитися на ринку наступного покоління консолей.

Раніше ма переказували слова аналітика Circano Мета Піскателла про те, що майбутнє Xbox виглядає багатообіцяючим, навіть незважаючи на складні часи, з якими зіткнулася компанія.

Вас також можуть зацікавити новини: