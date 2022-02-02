Гравці визначать, в якому напрямку буде рухатися історія.

На цьому тижні відбудеться вихід зомбі-екшену Dying Light 2 Stay Human, тому Techland всіма силами підігріває інтерес до новинки. Вона випустила черговий трейлер гри, який присвятили сюжетній варіативності. Розробники показали, що в історії реалізовано багато розвилок, і кожна з них призводить до різних наслідків.

Читайте такожКооперативний режим і версії для різних консолей: вийшла нова демонстрація Dying Light 2У ролику присутнє дерево з епізодами оповіді. Спочатку користувачам показується один з перших важливих виборів. Головний герой стоїть перед дверима і може або увійти в будівлю, або розвернутися і відправитися до іншої фракції. Потім показується, як моральні рішення викликають ланцюжок наслідків і рухають історію в певному напрямку.

Цікаво, що в ролику демонструється можливість віддати водонапірну вежу в руки однієї з фракцій. І це теж впливає на хід сюжету. Раніше розробники розповідали про зміни міста через передачу важливих споруд певному угрупованню. За словами Techland, згадана механіка впливає на квести, які відкриваються в безпечних зонах, і корисні пристосування на території світу.

Детальніше про Dying Light 2 Stay Human

Головним героєм Dying Light 2 стане вцілілий на ім'я Ейден Колдуелл. Дії гри розгорнуться через 15 років після епідемії, показаної в першій частині.

У сиквелі буде нелінійна оповідь, нові види зомбі і карта в чотири рази більша, ніж в оригіналі.

Особливу увагу в другій частині приділено паркуру. У гравців з'явиться більше акробатичних трюків і можливостей взаємодіяти з оточенням. Це зробить переміщення по світу більш простим і плавним.

Dying Light 2 Stay Human вийде 4 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Раніше гру хотіли випустити 7 грудня минулого року, але розробникам знадобився додатковий час на полірування.

Вас також можуть зацікавити новини: