У відсутності різноманітності розробників звинуватив журналіст Bloomberg Джейсон Шрайєр.

Вчора вихідці з Typhoon Studios, Ubisoft, Electronic Arts та WB Games оголосили про створення нової студії під назвою Raccoon Logic.

Новоспечена компанія влаштувалася в Монреалі, отримала початкові інвестиції, а також повернула собі права на пригодницьку гру Journey to the Savage Planet, над якою більша частина команди працювала ще у складі Typhoon Studios.

На честь радісної події команда зробила групове фото, і опублікувала його в мережі. Саме воно стало причиною скандалу. На знімок відреагував журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер, відомий своїми розслідуваннями про кранчі, дискримінацію і домагання в ігровій індустрії. Йому не сподобалося, що студія складається загалом з білих чоловіків, і що там не знайшлося місце жінкам.

"Досить дико, що у 2021 році нова ігрова студія як все ще виглядає ось так", – написав журналіст у Твіттері.

Шрайер згадав, як у свій час вів подкаст, де ведучими були два хлопці. Журналіст зазначив, що подкаст був хорошим, але він став ще кращим, коли вони запросили третього ведучого – жінку.

"Залучення людей з різними поглядами покращує ваш продукт", – резюмував співробітник Bloomberg.

Проте одразу ж Шрайєр пригрозив усім, хто спробує поділитися своїм поглядом на ситуацію.

"Будь-кого, хто відповість мені: "значення має тільки якість гри", я заблокую", – заявив журналіст.

Під постом Шрайера розгорнулася дискусія, до якої приєднався й Алекс Хатчинсон, творчий директор новоспеченої Raccoon Logic, який встиг раніше попрацювати над Assassin's Creed 3, Spore та Far Cry 4.

Спочатку Хатчинсон несерйозно поставився до ситуації.

"Ти знаєш, що дійсно відкрив нову студію, якщо Джейсон Шрайер вже почав тролити", – написав творчий директор.

Але в мережі люди накинулися на розробника зі звинуваченнями. У коментаторів викликав занепокоєння той факт, що жоден зі співробітників Raccoon Logic нібито не вважає своїх темношкірих колег-чоловіків придатними для нової компанії. Дійшло до фраз "домінування білих чоловіків закладено в ДНК компанії". У мережі вважають, що подібні "батьки-засновники" студій в результаті успіху будуть стояти вище в ієрархії, ніж прийдешні співробітники, неважливо якої вони статі або кольору шкіри.

В результаті Хатчинсон сказав, що не вважає Твіттер місцем для цієї дискусії. Він зауважив, що якби Шрайер дійсно хотів обговорити цю проблему, то він міг би спочатку написати йому і поговорити, а не розкидатися звинуваченнями в Твіттері. У підсумку розробник сам написав журналісту. Джейсон Шрайер відповів, що з радістю послухає думки Хатчинсона на тему різноманітності, і наскільки вона може бути важливою для ігрової студії.

Автор: Сергій Коршунов