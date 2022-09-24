Для високих налаштувань буде достатньо найпопулярнішої відеокарти серед користувачів Steam.

Sony опублікувала невеликий тизер ПК-версії Marvel's Spider-Man: Miles Morales. А слідом за цим в Steam з'явилися системні вимоги колишнього ексклюзиву PlayStation. Вони виявилися цілком демократичними — пограти зможе більшість користувачів.

У ролику показали нарізку кадрів із сюжетних заставок, а також геймплейні моменти, наприклад, з польотами вулицями міста. Дату релізу розробники не розкрили, проте на початку відео звучить фраза: "Побачимося через кілька тижнів, Людина-павук". Можливо, це натяк на вихід Marvel's Spider-Man: Miles Morales на ПК протягом наступного місяця.

Мінімальні системні вимоги

ОС: Windows 10 (64-розрядна, мінімум версії 1909);

процесор: Intel Core i3-4160 на 3,6 ГГц або еквівалентний від AMD;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GTX 950 або AMD Radeon RX 470;

Direct X: версії 12;

місце на диску: 75 Гбайт.

Рекомендовані системні вимоги

ОС: Windows 10 (64-розрядна, мінімум версії 1909);

процесор: Intel Core i5-4670 на 3,4 ГГц або AMD Ryzen 5 1600 на 3,2 ГГц;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GTX 1060 на 6 Гбайт або AMD Radeon RX 580 на 8 Гбайт;

Direct X: версії 12;

місце на диску: 75 Гбайт.

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