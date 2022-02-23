Інформатор billbil-kun розкрив два проекти з трьох.

На форумі Dealabs іноді з'являється інсайдер під псевдонімом billbil-kun. Найчастіше він розповідає про ігри, які стануть безкоштовними в тому чи іншому сервісі. Прогнози інформатора щодо PS Plus завжди збувалися. Наприклад, наприкінці грудня billbil-kun правильно передбачив проекти з січневої добірки. А тепер він повідомив, які ігри Sony роздасть підписникам PlayStation Plus в березні. Враховуючи правдивість публікацій інсайдера, не довіряти йому немає причин.

Згідно із заявою billbil-kun, наступного місяця користувачі PS Plus отримають ARK: Survival Evolved і Team Sonic Racing. Найімовірніше, це будуть проекти для власників PS4 і PS5. А ось про третю гру, яка зазвичай доступна тільки на PlayStation 5, інсайдер нічого не розповів. Доведеться чекати офіційного оголошення, щоб дізнатися подробиці про неї.

Детальніше про ARK: Survival Evolved і Team Sonic Racing

ARK — це багатокористувацький симулятор виживання від Studio Wildcard. У грі потрібно шукати ресурси, щоб створювати корисні предмети і будувати базу. Центральною особливістю гри виступає приручення динозаврів. Розробники реалізували багато істот, які здатні допомагати користувачам. Наприклад, деякі з них захищають базу від нападів ворогів.

Team Sonic Racing — це аркадна гонка від студії Sumo Digital і видавництва Sega. Проект заточений під змагання з реальними гравцями або штучним інтелектом на різних трасах. Користувачі можуть вибрати персонажа одного з трьох типів і налаштувати машину під власний стиль водіння. А під час гонок необхідно підбирати прискорення і спритно реагувати на перешкоди.

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