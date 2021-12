Інсайдери повідомили про досить непогану добірку.

У грудні підписникам PlayStation Plus роздали Godfall: Challenger Edition, Mortal Shell і LEGO DC Super-Villains. Ці проекти все ще можна додати до особистої бібліотеки. Тим часом перевірені інсайдери вже розкрили склад січневої добірки безкоштовних ігор в PS Plus.Читайте такожУ грудні передплатники PS Plus безкоштовно отримають рольовий бойовик в дусі Dark Souls і ще дві гри

Даними поділилися інформатори з форуму Dealabs. Згідно з їх заявою, в наступному місяці користувачі PlayStation Plus отримають Deep Rock Galactic, DiRT 5 і Persona 5 Strikers. Два перші проекти будуть роздаватися у версіях для PS4 і PS5. Важливо відзначити, що інсайдерам можна довіряти. Ці інформатори протягом півроку зливають правдиві дані про добірки безкоштовних ігор для підписників PS Plus. Напевно свіжі відомості теж підтвердяться.

Коротко про проекти з січневої добірки

Deep Rock Galactic — це кооперативний шутер з науково-фантастичним антуражем від Ghost Ship Games і Coffee Stain Publishing. У грі необхідно добувати ресурси в ролі гномів і битися з ворожою фауною в печерах. До особливостей проекту відносяться оточення, яке повністю руйнується, чотири класи бійців і процедурна генерація рівнів.

DiRT 5 — це гоночна гра від Codemasters з більш ніж 900 болідами і 70 трасами по всьому світу. Користувачам належить змагатися з ботами під управлінням просунутого штучного інтелекту та іншими людьми. Проект також здатний похвалитися кар'єрним режимом і різними типами заїздів.

Persona 5 Strikers можна описати, як екшен з масовими баталіями і тактичними елементами, в якому продовжується історія Persona 5. Гравцям потрібно взяти участь в захоплюючих битвах з різномастими ворогами і дізнатися подальшу долю Фантомних Злодіїв.

