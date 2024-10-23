У мережі жартують, що доповнення змусило тисячі інженерів взяти відгул на роботі.

Доповнення Space Age для популярної гри Factorio, яке нещодавно вийшло, викликало величезний сплеск інтересу серед гравців, встановивши новий рекорд за кількістю користувачів, які одночасно грають.

Factorio завжди була відома своїм захопливим ігровим процесом, заснованим на автоматизації та прогресі. Гравці починають із простих конвеєрних стрічок, поступово розвиваючи складні виробничі ланцюжки. З виходом доповнення Space Age можливості гри значно розширилися. Тепер користувачі можуть продовжити свою подорож після запуску ракети в космос, досліджуючи нові планети та біоми, будуючи міжпланетні кораблі та керуючи цілим флотом.

З моменту виходу доповнення кількість гравців, які одночасно грають у Steam, перевищила позначку в 91 тисячу гравців, що більш ніж удвічі перевищує попередній рекорд у 34 тисячі гравців, встановлений під час релізу версії 1.0 у 2020 році. Таке зростання пояснюється не тільки додаванням нового контенту, а й високими оцінками від спільноти: доповнення отримало "вкрай позитивні" відгуки, з 98% позитивних оцінок у Steam.

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Доповнення Space Age більш ніж удвічі збільшує обсяг оригінальної гри. Гравцям належить досліджувати нові світи, добувати рідкісні ресурси і захищати свої бази від астероїдів, що падають. З'явилася можливість будувати і керувати міжпланетними платформами, перевозити вантажі між планетами і освоювати нові технології.

Цікаво, що успіх доповнення Space Age вплинув і на інші ігри в жанрі. Наприклад, Satisfactory, яка раніше досягла піку в 186 тисяч гравців, помітила зниження активності після виходу оновлення для Factorio. Можливо, частина гравців перейшла в Factorio, щоб оцінити новий контент. Нагадаємо, що Satisfactory номінували на гру року на Golden Joystick Award 2024.

Вихід доповнення Space Age ознаменував новий етап у розвитку Factorio, привнісши в гру свіжі ідеї та можливості. Зі зростанням інтересу з боку спільноти та рекордними показниками за кількістю гравців, Factorio продовжує зміцнювати своє становище як одного з лідерів у жанрі симуляторів автоматизації та будівництва.

Раніше масштабний мод для Fallout - Fallout: London подолав позначку в мільйон завантажень. Розробники подякували фанатам і пообіцяли й надалі розвивати модифікацію.

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