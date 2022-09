Повідомляється, що гра не з'явиться на PlayStation 4 і Xbox One.

Том Хендерсон продовжує ділитися надійними інсайдерськими відомостями про різні ігри завдяки своїм зв'язкам в індустрії. На цей раз він опублікував порцію деталей про наступну частину гоночної серії Need for Speed. Інформатор повідомив про платформи, на яких з'явиться проект, і терміни повноцінного анонсу.

Хендерсон виклав всі подробиці в замітці на своєму сайті Insider Gaming.

За словами інсайдера, наступну Need for Speed планували повноцінно представити ще в липні, проте терміни спочатку змістилися на серпень, а тепер — на вересень. Причин затримки анонсу інсайдер не знає, але він упевнений, що дебютна демонстрація відбудеться вже зовсім скоро.

Відео дня

Джерела Хендерсона окремо розповіли про цільові платформи нової Need for Speed. Гра вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S, а ось користувачі PS4 і Xbox One залишилися на узбіччі. Чому проект не з'явиться на консолях минулого покоління, точно невідомо. Але можна припустити, що Criterion Games банально не встигає, адже студія раніше допомагала доробляти Battlefield 2042.

Нова Need for Speed — основні подробиці

За інформацією інсайдера Тома Хендерсона і редактора VentureBeat Джеффа Грабба, гра володіє унікальним візуальним стилем. У ньому змішуються фотореалістична графіка і анімаційні елементи.

Дизайн персонажів відсилає до мультсеріалу "Гетто", який виходив з 2005-го по 2014 рік.

Важливою особливістю нової Need for Speed стануть "Зустрічі". Гравці зможуть стикатися на глобальній карті і організовувати гонки.

У проекті намагаються реалізувати оригінальні траси. Наприклад, на одній з них рухається великий поїзд.

Хендерсон чув, що гра називається Need for Speed: Unbound, але це може бути робочий варіант.

Вас також можуть зацікавити новини: