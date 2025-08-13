GSC анонсувала купу свіжого контенту в Stalker 2: нові завдання, аномалії та інтерфейс

Усе це розробники планують додати в гру до кінця року.

GSC Game World поділилася планами щодо розвитку Stalker 2: Heart of Chornobyl на залишок 2025 року, і головним кроком стане перехід на Unreal Engine 5.5.4.

Розробники запевняють, що оновлений рушій поліпшить стабільність і продуктивність проєкту, а також дасть нові можливості як для самої гри, так і для моддингу через Zone Kit Modifications Tool.

Серед запланованих нововведень - розширення арсеналу з приладами нічного бачення і біноклями, перероблення системи A-Life, наприклад, NPC стануть гірше орієнтуватися в темряві, поліпшення поведінки супротивників у бою і перероблення балансу сил мутантів.

На гравців чекають нові аномалії, завдання від старих і нових союзників, нові погодні умови і рівень складності "Майстер".

Також з'явиться довший цикл зміни часу доби, зміняться правила формування схованок, перероблять механіку витривалості та енергетиків.

У гру додадуть імерсивний візуальний режим, оновлений інтерфейс спорядження з відображенням показників захисту, функцію відновлення збережень із локальних копій, а також поправлять оптимізацію і виправлять деякі баги.

Раніше ми розповідали, що GSC Game World анонсувала Stalker 2 на Playstation 5. Гра вийде на консолі Sony наприкінці року.

