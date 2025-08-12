Виставка розпочнеться вже 19 серпня о 21:00.

Організатори ігрової виставки Gamescom 2025 готуються побити одразу кілька власних рекордів. Як повідомили у пресрелізі івенту, цьогоріч до Кельна приїде понад 1500 учасників із 72 країн, це максимальний показник за всю історію заходу, що стартував у 2009 році.

Церемонія відкриття вперше пройде в першому залі комплексу, розрахованому на 5 тисяч глядачів і оснащеному новітньою інфраструктурою. Під саму виставку виділять 233 тисячі квадратних метрів, ще один рекорд, що став можливим завдяки масштабним інвестиціям у розширення і поліпшення майданчика.

Список компаній, які привезуть свої проекти в Кельн, вражає: Nintendo, Xbox, 2K, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard Entertainment, CD Projekt RED, Krafton, Netflix та інші.

Відео дня

Точно відомо, що Capcom на церемонії відкриття покаже Resident Evil Requiem. Очікується новий трейлер або геймплей, а гості виставки зможуть особисто випробувати демоверсію прийдешнього хоррора.

Gamescom 2025 стартує 19 серпня о 21:00 за Києвом.

Раніше глава Take-Two пояснив, чому вони так довго роблять BioShock 4. Штраус Зельник запевнив, що гру в жодному разі не буде скасовано, але і на Gamescom її, зрозуміло, можна не чекати.

