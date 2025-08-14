Як наслідок, час реакції скоротився до 100 мс, що навіть краще, ніж у багатьох про-геймерів.

YouTube-блогер Basically Homeless поділився незвичним проєктом – Aim Assist нового покоління, який надсилає команди не грі чи контролеру, а напряму руці людини. Ютубер "вмонтував" пристрій у власну руку і спробував пограти в Counter-Strike 2.

Працює система так: ШІ аналізує те, що відбувається на екрані, і в момент появи цілі одразу ж посилає електричні розряди, які змушують певні групи м'язів скорочуватися так, щоб кисть зсунулася в потрібну точку. Керує всім цим нейромережева модель під назвою YOLO (You Only Look Once).

У результаті час реакції блогера скоротився до 100 мс, що навіть краще, ніж у багатьох про-геймерів. Сам творець описує відчуття незвично: "Часом здавалося, що комп'ютер повністю керує моєю рукою. Але були й моменти, коли я взагалі не розумів, допомагає мені система чи ні".

При цьому ютубер наполягає на тому, що це не читерство, оскільки всю роботу виконують його власні м'язи, нехай і під електричною стимуляцією. З програмного боку теж не підкопаєшся. Незважаючи на це, ентузіаст закликав глядачів не повторювати такі експерименти вдома.

Відео на YouTube-каналі Basically Homeless:

Раніше геймер показав роботу читів у Battlefield 6. Розробники оновили античит-систему Javelin, яка тепер працює на рівні ядра, проте безрезультатно.

А наприкінці липня в Counter-Strike 2 вийшло велике оновлення, яке зачіпає ключові аспекти шутера – від анімацій до геймплейних механік і карт.

