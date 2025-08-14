Акція триватиме до 21 серпня.

У магазині Epic Game Store розпочалася чергова роздача ігор. До вечора 21 серпня геймери можуть поповнити свої бібліотеки високооціненою грою в жанрі "пошук предметів" і кумедним симулятором кур'єра.

Перший проєкт із роздачі – чорно-біла головоломка Hidden Folks з 97% позитивних відгуків у Steam. Геймери мають уважно вивчати намальовані вручну локації, виглядаючи захованих чоловічків, тварин або предмети. Малюнки анімовані й озвучені, а інтерфейс доступний і українською мовою.

Також у магазині роздають Totally Reliable Delivery Service, мультиплеєрну гру для веселощів у компанії друзів. Геймери перевтілюються в кур'єрів, яким потрібно доставляти посилки в різні місця на карті.

Через тиждень EGS геймери зможуть безплатно отримати колекційну гру Kamaeru та містичну головоломку Strange Horticulture. Акція триватиме до 28 серпня 18:00 за Києвом.

Свіже опитування Steam показало найпопулярнішу конфігурацію геймерського ПК влітку 2025 року. Звання найпопулярнішої відеокарти знову дісталося GeForce RTX 3060, а дедалі більше геймерів переходять на процесори AMD і Windows 11.

