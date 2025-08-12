У японському McDonald's достроково зупинили акцію з Pokemon: люди просто викидали їжу

Колекціонери скуповували бургери на тисячі доларів, витягували картки з покемонами, а їжу залишали гнити на вулиці.

У Японії акція McDonald's із картками Pokemon, розрахована на три дні, завершилася вже за добу через величезний ажіотаж.

Вона стартувала в суботу, 9 серпня, і мала тривати до понеділка, але високий попит змусив компанію згорнути івент достроково.

Головною причиною ажіотажу стала картка Пікачу з новим оформленням і спеціальним штампом McDonald's, яку можна було отримати в хеппі-милі. Рідкість цього варіанту швидко розігнала ринок перепродажів, і по всій Японії до ресторанів кинулися тисячі людей.

Як пише PokeBeach, деякі покупці витрачали тисячі доларів на їжу тільки заради карток, після чого викидали непочаті бургери просто на вулицю.

Паралельно в соцмережах з'явилися звинувачення на адресу співробітників McDonald's, які нібито незаконно продавали цілі коробки карток.

Зазвичай McDonald's використовує перевидання поширених карт, щоб знизити спекулятивний інтерес, але цього разу від правила відійшли.

Це не перший випадок, коли рідкісна карта Пікачу стає джерелом проблем. У 2023 році The Pokemon Company довелося вибачатися за провалену колаборацію з музеєм Ван Гога. Тоді унікальні сувеніри та промокарта "Pikachu with Grey Felt Hat" спричинили тисняву, а незабаром з'явилися на аукціонах за ціною понад 600 доларів.

Раніше ми розповідали, що творці Pokemon GO продали гру за 3.5 мільярда доларів. Покупцем виявилася дочірня компанія саудівської Savvy Games Group.

