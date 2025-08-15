Гра вийде в першому кварталі 2026 року для ПК, PlayStation 5 і Xbox Series.

Корейська студія Pearl Abyss, відома за онлайновою Black Desert, представила 13-хвилинний геймплей свого амбітного рольового екшену Crimson Desert, який у мережі охрестили "корейським Відьмаком". У відео продемонстровано проходження однієї з місій.

Упродовж усього часу глядачів тішать найрізноманітнішими механіками: від дослідження відкритого світу та магічних здібностей, що дають змогу, наприклад, літати, до динамічних битв, зокрема і з босом.

Ймовірно, показане у ролику – частина актуальної демоверсії Crimson Desert. Її розробники привезуть на виставку Gamescom 2025, яка пройде з 20 по 24 серпня. Також екшен з'явиться на заходах PAX West і Tokyo Game Show.

Відео дня

13 хвилин геймплею Crimson Desert

Дія гри розгортається у вигаданій країні Пайвелл, охопленій конфліктами й небезпеками. Гравцям належить узяти на себе роль Кліффа, який бореться за виживання в регіоні, що роздирається війною. Автори обіцяють видовищні битви, різноманітні механіки і величезний відкритий світ.

Гра створюється на рушії Unreal Engine 5. Реліз Crimson Desert відбудеться на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S у першому кварталі 2026 року, хоча спочатку планувався вже цієї осені.

Якщо ви фанат кіберпанку, рекомендуємо подивитися геймплейний трейлер Neo Berlin 2087 у дусі Deus Ex і CyberPunk 2077. У цій екшен-RPG можна буде грати від 1-ї та 3-ї особи, а також проникати у свідомість людей.

