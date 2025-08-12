З вікового рейтингу ми дізналися, що дії гри відбуваються в недалекому майбутньому.

У базі сінгапурського державного регулятора Infocomm Media Development Authority з'явилися нові відомості про Battlefield 6, які розкрили ключові деталі сюжету шутера. Гра отримала віковий рейтинг M18 через відверте насильство та ненормативну лексику.

Згідно з описом IMDA, події розгорнуться у 2027 році за часів глобального конфлікту між силами НАТО і приватною військовою компанією Pax Armada.

Гравцеві належить узяти на себе роль морського піхотинця США і разом із загоном брати участь у місіях по всьому світу. Кампанія поєднуватиме кінематографічні сцени з видовищним геймплеєм, яка пропонує як звичайні перестрілки, так і масштабні бої із застосуванням техніки.

Відео дня

Битви описуються як реалістичні та напружені. В арсеналі будуть пістолети, гвинтівки, дробовики, гранати, ракетні установки і стаціонарні турелі. При влучанні в ціль будуть помітні бризки крові, а в окремих сценах - більш жорсткі моменти, на кшталт відсікання великого пальця у трупа за допомогою болторіза.

Регулятор також звернув увагу на активне використання нецензурних виразів у діалогах і музичному супроводі. Ці моменти стали однією з причин присвоєння рейтингу M18.

Крім сюжетної кампанії, Battlefield 6 запропонує кілька мультиплеєрних режимів із масштабними командними битвами.

Реліз Battlefield 6 заплановано на 10 жовтня на Playstation 5, Xbox Series і ПК. Також з 14 по 17 серпня пройде друга відкрита бета.

Раніше ми розповідали, що Battlefield 6 просить гравців видалити Valorant з комп'ютера, інакше гра не запуститься. Між античитами цих двох ігор виникає конфлікт.

Вас також можуть зацікавити новини: